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The Met Opera’s live screening of the Puccini opera “Turandot” will be screened Thursday at the Prior-Jolleck Hall at Antilles School.

 Photo by MET OPERA

Daily News Staff

The Forum will present a live screening of the Met Opera performance of Puccini’s “Turandot” Thursday from 7 p.m. to 10 p.m. at the Prior-Jollek Hall at Antilles School on St. Thomas.