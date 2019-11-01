The Forum will present a live screening of the Met Opera performance of Puccini’s “Turandot” Thursday from 7 p.m. to 10 p.m. at the Prior-Jollek Hall at Antilles School on St. Thomas.
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