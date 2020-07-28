The St. George Village Botanical Garden on St. Croix is open and ready to enjoy during this COVID-19 pandemic, a sanctuary for people, plants and wildlife on an increasingly crowded island with plenty of green space to make it easy to stay socially distant.
“We’ve got more than 16.5 acres, so during this horrid time of COVID-19, you can come out and relax and enjoy without worries,” said Director of Events and Rentals Amy Parker DeSorbo.
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