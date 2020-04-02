With many down island ports closed to foreign boaters and cruisers have flocked to the USVI to wait out the coronavirus pandemic.
Virgin Islands National Park’s Dave Worthington estimated the mooring balls within the park are “very nearly fully occupied.”
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