Organizations are collecting donations for humanitarian aid in the Bahamas after the passage of Hurricane Dorian.
The Bahamas Ministry of Tourism has established the website Bahamas.com/relief a clearinghouse for information on how to donate money and supplies to various organizations, and includes links and contact information for several relief groups.
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— Contact Suzanne Carlson at 340-714-9122 or email scarlson@dailynews.vi.
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