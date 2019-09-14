Arnold Highfield

Ex-UVI professor and historian Arnold Highfield died Sunday in Vermont.

Family and friends are fondly remembering Arnold Highfield.

A historian, professor, linguist, poet and writer, Highfield made St. Croix his home for decades. He died Sunday after a long illness in Middlebury, Vt., where he and his wife, Shirley de Chabert-Highfield, had a home where they split their time.