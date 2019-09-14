Family and friends are fondly remembering Arnold Highfield.
A historian, professor, linguist, poet and writer, Highfield made St. Croix his home for decades. He died Sunday after a long illness in Middlebury, Vt., where he and his wife, Shirley de Chabert-Highfield, had a home where they split their time.
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