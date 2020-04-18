Federal and local officials are warning Virgin Islands’ taxpayers to be mindful of possible scams related to the recently-approved COVID-19 relief checks expected to reach residents in May.
The announcement, made in a joint statement Friday by leaders of various federal and local agencies, seeks to protect taxpayers from those who will use the checks as an opportunity to commit a crime.
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