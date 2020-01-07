Parade Quadrille sisters

Sisters Michelle and Jordan Albany, members of “A Golden Jubilee,” dance quadrille to quelbe music played by Stanley and the Ten Sleepless Knights during the Crucian Christmas Festival Adults’ Parade on Saturday in Frederiksted, St. Croix. The group took first place for Best Troupe (under 100 participants).

 Daily News photo by BRANDY BROOKES

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