An issue that left “a number of employees” without their regular paychecks Thursday has been resolved, according to a news release from Shayla Solomon, spokeswoman for the office of Lt. Gov. Tregenza Roach.
Roach is acting as governor while Gov. Albert Bryan Jr. is out of the territory visiting colleges with his daughter.
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— Contact Suzanne Carlson at 340-714-9122 or email scarlson@dailynews.vi.
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