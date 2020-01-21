A judge has ruled that V.I. Police acted lawfully when they approached a man rolling a joint outdoors, and noted that while possession of small amounts of cannabis has been decriminalized in the territory, “possession of marijuana is still unlawful.”

The defendant, Ahmaud Rodriguez, was on private property on the morning of Aug. 15, “sitting in a blue chair that was inside of a boat trailer in the yard of Smith Bay #97,” according to an opinion filed Jan. 9 by V.I. Superior Court Judge Denise Francois.

- Contact Suzanne Carlson at 340-714-9122 or email scarlson@dailynews.vi.