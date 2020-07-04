A man was beaten with a pipe and shot Wednesday on St. Thomas, according to V.I. Police spokesman Toby Derima.

The victim, who is listed in stable condition, was assaulted at his home in Hospital Ground at around 8:30 p.m., Derima said in a news release.

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