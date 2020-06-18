The Margaritaville Vacation Club on St. Thomas will open its doors to non-vacation club owners starting Tuesday, nearly three months after COVID-19 forced its doors shut.
The 264-unit, beachside resort located in Water Bay at the eastern end of St. Thomas, had its last arrival the week of March 16, according to General Manager Pamela Kelly.
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— Contact A.J. Rao at 340-714-9104 or email ajrao@dailynews.vi.