ST. THOMAS — The V.I. Public Services Commission agreed to write a letter of admonishment to AT&T after the telecom giant declined to send a representative to the PSC’s regular meeting Thursday to discuss the company’s eventual replacement by Liberty Latin America.
According to the PSC, details surrounding the $1.95 billion deal, in which much of AT&T network assets will move to Liberty Latin America by next summer, are not only lacking but do not fully address the impact to Virgin Islands’ customers.
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