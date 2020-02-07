Members of the Legislature’s Rules and Judiciary Committee approved a judicial and a Port Authority nomination, which will be forwarded to the full body for further consideration.

Celestino White Sr. was endorsed to serve on the V.I. Port Authority Board, and Judge Denise Francois was nominated to serve as an associate judge of the V.I. Superior Court, according to a news release.

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