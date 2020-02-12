These are the raises for the people in the top jobs as of Jan. 27, 2020, when the V.I. Government Hospital and Health Facilities Corp. Territorial Board awarded the raises:
• $14,000: Chief Financial Officer Scott Nothnagel from $165,000 to $179,000.
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