Gordon sets record at CIAA Indoor Championships
St. Croix native Krystahl Gordon set a school record in earning her first medal at the Central Intercollegiate Athletic Association’s indoor track and field championships, which concluded Monday in Winston-Salem, N.C.
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