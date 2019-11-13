Parris off to Europe for two billiards tournaments
St. Croix teen Mahkeal Parris will depart this weekend for Europe to compete in two international billiards championship tournaments.
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