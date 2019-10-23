Seven USVI age-group records set at swim meet
Seven U.S. Virgin Islands age-group records were set over the weekend at a meet at the St. Thomas Swimming Association pool on the east end of St. Thomas.
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