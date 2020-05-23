St. Thomas Aquatic Center to reopen for use June 1
The St. Thomas Aquatic Center will reopen to the public and the St. Thomas Swimming Association will resume its swimming programs beginning June 1.
kAmp== DH:>>6CD 2C6 C6BF:C65 E@ H62C >2D<D H9:=6 ?@E :? E96 A@@=[ 2D H6== 2D 7@==@H @E96C 8F:56=:?6D D6E 3J E96 r6?E6CD 7@C s:D62D6 r@?EC@= 2?5 =@42= CF=6D 2?5 C68F=2E:@?D]k^Am
kAm%96 pBF2E:4 r6?E6C A@@= :D @A6? 7@C AF3=:4 FD6 |@?52J E9C@F89 uC:52J 7C@> ` E@ b A]>][ 2?5 $2EFC52J’D 7C@> `_ 2]>] E@ ?@@?] %96 52:=J FD6 C2E6 :D S`d @C Sfd 7@C 2 @?6\>@?E9 A2DD]k^Am
kAm!C:G2E6 DH:>>:?8 =6DD@?D 2C6 2G2:=23=6 |@?52J E9C@F89 uC:52J 36EH66? ` 2?5 e A]>] %96 b_\>:?FE6\D6DD:@? 766 :D Sb_[ 2?5 >FDE 36 D4965F=65 :? 25G2?46] p== =6DD@?D 2C6 AC:G2E6[ H:E9 @?6 :?DECF4E@C A6C DEF56?E] x?DECF4E@CD H:== H62C >2D<D E9C@F89@FE E96 D6DD:@?]k^Am
kAm%96 2DD@4:2E:@? :D 2=D@ C6DF>:?8 AC24E:46 7@C :ED DH:> E62>D[ H:E9 :?E6C6DE65 ?6H A2CE:4:A2?ED 2D<65 E@ F?56C8@ 2 7C66 6G2=F2E:@? 3J E62> 4@2496D 7C@> |@?52J E9C@F89 uC:52J 36EH66? bib_ 2?5 cib_ A]>] $H:>>6CD >FDE 36 23=6 E@ DH:> @?6 =6?8E9 @7 E96 A@@= H:E9@FE DE@AA:?8]k^Am
kAm%96 DH:> E62> :D 3C@<6? 5@H? :?E@ E9C66 8C@FAD[ 32D65 @? 286 2?5 23:=:EJik^Am
kAm• %96 qC@?K6 8C@FA :D 7@C DH:>>6CD 286D `_\F?56C] %C2:?:?8 D6DD:@?D 2C6 96=5 |@?52J E9C@F89 uC:52J 36EH66? b E@ c A]>][ 2?5 DH:>>6CD 2C6 2D<65 E@ E2<6 A2CE :? 2E =62DE EH@ D6DD:@?D 2 H66<]k^Am
kAm• %96 $:=G6C 8C@FA :D 7@C DH:>>6CD 286D `a\F?56C] %C2:?:?8 D6DD:@?D 2C6 96=5 |@?52J E9C@F89 uC:52J 36EH66? b E@ c A]>][ 2?5 DH:>>6CD 2C6 2D<65 E@ E2<6 A2CE :? 2E =62DE E9C66 D6DD:@?D 2 H66<]k^Am
kAm• %96 v@=5 8C@FA :D 7@C 25G2?465 DH:>>6CD[ 2D 56E6C>:?65 3J E96 2DD@4:2E:@? 4@249:?8 DE277] %C2:?:?8 D6DD:@?D 2C6 96=5 |@?52J E9C@F89 uC:52J 7C@> c E@ e A]>] 2?5 $2EFC52J 7C@> g E@ `_ 2]>][ 2?5 DH:>>6CD 2C6 2D<65 E@ E2<6 A2CE :? 2E =62DE 7:G6 D6DD:@?D 2 H66<]k^Am
kAmu@C :?7@C>2E:@? @C E@ D:8? FA 7@C DH:>>:?8 =6DD@?D[ 42== E96 2DD@4:2E:@? @77:46 2E bc_\ffh\fgfa 7C@> ` E@ e A]>] |@?52J E9C@F89 uC:52J]k^Am
kAmbfE9 |6>@C:2= s2J a\|:=6C E@ 36 ‘G:CEF2=’ C@25 C246k^Am
kAm%96 a_a_ 65:E:@? @7 E96 ':C8:? xD=2?5D !246 #F??6CD’ 2??F2= |6>@C:2= s2J a\|:=6 #@25 #246 H@?’E CF? :ED FDF2= C@FE6 7C@> q66DE@? w:== E@ E96 ~G6C=@@< qJA2DD @? $E] rC@:I]k^Am
kAmx?DE625[ C246 @C82?:K6CD H:== :?DE625 CF? E96 bfE9 2??F2= |6>@C:2= s2J C246 2D 2 “G:CEF2=” C@25 C246[ 27E6C E96 =:G6 C246 H2D 42?46=65 5F6 E@ E96 4@C@?2G:CFD @FE3C62<]k^Am
kAm%@ E2<6 A2CE :? E96 “G:CEF2=” |6>@C:2= s2J C246[ D:8? FA 2E HHH]DFCG6J>@?<6J]4@>^C^>6>@C:F2=D:8?FAa_a_]k^Am
kAm~?46 J@F 92G6 4@>A=6E65 J@FC CF?[ =@8 @?E@ HHH]G:C8:?:D=2?5DA246]@C8 2?5 C64@C5 J@FC C6DF=ED]k^Am
kAm!2CE:4:A2?ED 42? 4@>A=6E6 E96:C EH@\>:=6 CF? 7C@> 2?J =@42E:@? 36EH66? e 2]>] |@?52J 2?5 f A]>] $F?52J[ |2J b`]k^Am
kAm#68:DEC2E:@? 7@C E96 “G:CEF2=” |6>@C:2= s2J a\|:=6C :D 7C66] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ G:D:E HHH]G:C8:?:D=2?5DA246]@C8]k^Am
kAmk6>m— s2:=J }6HD $E277k^6>mk^Am