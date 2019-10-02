St. Thomas sailor in top 6 at North American Optis
St. Thomas sailor Tanner Krygsveld was among the top six after two days of competition at the 2019 Optimist North American Championship in Nassau.
kAmzCJ8DG6=5[ `b[ H@? @?6 C246 — :? 9:D 7:CDE DE2CE |@?52J — :? D:I DE2CED[ 2?5 7:?:D965 ?@ H@CD6 E92? ?:?E9 :? E96 @E96C 7:G6 C246D] %92E =67E 9:> :? D:IE9 A=246 H:E9 ab A@:?ED[ `b 324< @7 =6256C r9C:DE:2? t33:? @7 q6C>F52]k^Am
kAm~E96C &]$] ':C8:? xD=2?5D D2:=@CD 4@>A6E:?8 2E E96 }@CE9 p>6C:42? ~AE:D 2C6ik^Am
kAm• $E] y@9?’D p=6;@ s: q=2D: :D bhE9 :? E96 DE2?5:?8D 27E6C EH@ 52JD H:E9 fa A@:?ED] w6 92D @?6 E@A\`_ 7:?:D9[ 2?5 E9C66 @E96C E@A\a_ CF?D]k^Am
kAm• $E] rC@:I’D y@D6A9 rC@?6J :D hbC5 :? E96 DE2?5:?8D H:E9 `bc A@:?ED] w6 92D @?6 E@A\`_ 7:?:D9[ 2 D6G6?E9 A=246 A@DE65 |@?52J]k^Am
kAm• $E] %9@>2D’ |2I G2? 56? sC:6DD496 :D `ba?5 :? E96 DE2?5:?8D H:E9 `gg A@:?ED] w:D 36DE 7:?:D9 E9C@F89 D:I C246D :D agE9]k^Am
kAm$E] rC@:I ~A6? E6??:D E@FC?6J D6E 7@C ~4E] `g\afk^Am
kAmt?EC:6D 2C6 ?@H 36:?8 2446AE65 7@C E96 a_`h r=:?:42= {23 $E] rC@:I ~A6? E6??:D 492>A:@?D9:AD[ H9:49 H:== 36 A=2J65 ~4E] `g\af 2E E96 %6??:D r=F3 @7 $E] rC@:I]k^Am
kAm%9:D J62C’D E@FC?2>6?E H:== 92G6 `` 5:776C6?E 5:G:D:@?D — >6?’D 2?5 H@>6?’D p 2?5 q D:?8=6D[ >6?’D 2?5 H@>6?’D p 2?5 q 5@F3=6D[ >:I65 p 2?5 q 5@F3=6D[ 2?5 >6?’D d_\@G6C 5@F3=6D]k^Am
kAm%96 6?ECJ 766 :D Sbd A6C A=2J6C 7@C @?6 6G6?E[ Sd_ 7@C EH@ 6G6?ED 2?5 Sed 7@C E9C66 6G6?ED]k^Am
kAm%96 5625=:?6 E@ DF3>:E 6?EC:6D :D e A]>] ~4E] `c] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ 42== bc_\aff\dhbh @C 6>2:= 556H:=5o2EE8=@32=]?6E]k^Am
kAm'x$!#s ‘u:CDE $E6AD’ AC@8C2> D6E 7@C $E] rC@:Ik^Am
kAm%96 ':C8:? xD=2?5D $A@CED[ !2C<D 2?5 #64C62E:@? s6A2CE>6?E :D 4FCC6?E=J 9@=5:?8 C68:DEC2E:@? 7@C :ED “u:CDE $E6AD” 2E9=6E:4D AC@8C2> @? $E] rC@:I]k^Am
kAm%96 u:CDE $E6AD AC@8C2> E2C86ED 49:=5C6? 286D b\d[ 2?5 :D :?E6?565 E@ 8:G6 J@F?8 49:=5C6? 2? 62C=J :?EC@5F4E:@? E@ 7@FC DA@CED — E66 32==[ 32D<6E32==[ D@446C 2?5 CF??:?8]k^Am
kAm%96 AC@8C2> H:== =2DE 7@C `_ H66<D[ H:E9 `½\9@FC D6DD:@?D |@?52JD[ (65?6D52JD 2?5 uC:52JD 2E 7@FC =@42E:@?D @? $E] rC@:I] %96 D6DD:@?D H:== 368:? ~4E] a`[ 2?5 CF? E9C@F89 s64] a_]k^Am
kAm%96 =@42E:@?D[ 2?5 E96 DA@CED E92E H:== 36 96=5 E96C6[ 2C6 #F5J zC:686C r@>A=6I WD@446C[ CF??:?8 2?5 32D<6E32==X[ s]r] r2?682E2 q2==A2C< WE66 32== 2?5 32D<6E32==X[ #6?9@=5E y24<D@? r@>A=6I WE66 32== 2?5 32D<6E32==X[ 2?5 xD224 q@J?6D q2==A2C< WCF??:?8[ 32D<6E32== 2?5 E66 32==X]k^Am
kAm#68:DEC2E:@? :D 7C66[ H:E9 2AA=:42E:@?D 2G2:=23=6 2E E96 7@FC =@42E:@?D 2?5 E96 'x$!#s @77:46 :? E96 (:==:2> s] #@63F4< x?5FDEC:2= !2C<] $:8?FAD H:== 4@?E:?F6 E9C@F89 ~4E] `g] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ 42== bc_\ffb\_`e_]k^Am
kAm+6C@ %@=6C2?46 sCF8\uC66 {628F6 6?EC:6D ?@H @A6?k^Am
kAmt?EC:6D 2C6 ?@H 36:?8 2446AE65 7@C E62>D :?E6C6DE65 :? 4@>A6E:?8 :? E96 +6C@ %@=6C2?46 q2D<6E32== ~C82?:K2E:@?’D sCF8\uC66 {628F6 7@C A=2J6CD 286D h\`a]k^Am
kAm{628F6 A=2J :D E6?E2E:G6=J D4965F=65 E@ 368:? }@G] g[ H:E9 82>6D CF??:?8 :?E@ s646>36C] u@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ 42== bc_\eae\cca_ @C bc_\hhg\bb`_]k^Am
kAm+6C@ %@=6C2?46 368:?D zC:DAJ zC6>6 7F?5C2:D6Ck^Am
kAm%96 +6C@ %@=6C2?46 q2D<6E32== ~C82?:K2E:@? 92D 368F? E2<:?8 @C56CD 7@C :ED 2??F2= zC:DAJ zC6>6 5@F89?FE 7F?5C2:D:?8 42>A2:8?]k^Am
kAm~C56CD 42? 36 A=2J65 F?E:= }@G] `g 7@C @?6\5@K6? W`aX 4@F?E 3@I6D @7 zC:DAJ zC6>6 8=2K65 5@F89?FED[ H9:49 H:== 36 56=:G6C65 @? }@G] af\ag] t249 3@I :D S`d]k^Am
kAmu@C >@C6 :?7@C>2E:@? @C E@ A=246 2? @C56C[ 42== bc_\eae\cca_[ bc_\hhg\_cgh @C bc_\hhg\bb`_]k^Am
kAmp7E6C\D49@@= DH:> =6DD@?D 2E $%$p A@@=k^Am
kAm%96 $E] %9@>2D $H:>>:?8 pDD@4:2E:@? 92D C6DF>65 :ED 27E6C\D49@@= DH:>>:?8 =6DD@?D 2?5 DH:> E62> EC2:?:?8 AC@8C2>D]k^Am
kAm%96 DH:>>:?8 =6DD@?D 2C6 96=5 7C@> bicd A]>] E@ cib_ A]>] |@?52J E9C@F89 %9FCD52J[ 2?5 4@DE Sa_ A6C A6CD@? 7@C 2 8C@FA =6DD@? @C Sb_ A6C A6CD@? 7@C AC:G2E6 =6DD@?D]k^Am
kAm%96 DH:> E62> EC2:?:?8 AC@8C2>D 2C6 96=5 7C@> bicd A]>] E@ cicd A]>] 7@C qC@?K6 2?5 $:=G6C =6G6= E62>D[ 2?5 7C@> c A]>] E@ e A]>] 7@C E96 v@=5 =6G6= E62>]k^Am
kAmu@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ 42== bc_\ffh\fgfa @C 6>2:= DED2DH:>>:?8o8>2:=]4@>]k^Am
kAmk6>m— %@ DF3>:E :E6>D 7@C {@42= $A@CED #@F?5FA[ 6>2:= 3<:D6Co52:=J?6HD]G: 2E =62DE EH@ H66<D 367@C6 E96 6G6?E[ 2?5 :?4=F56 4@?E24E :?7@C>2E:@?]k^6>mk^Am
Commented