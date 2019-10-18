Hawks host Caribs tonight to open third week of tackle football season
Charlotte Amalie High School will host St. Croix’s Central High School tonight to open the third week of the Virgin Islands Education Department’s high school tackle football season.
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