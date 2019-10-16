Junior Varsity Boys Volleyball
Central High School 2, Good Hope Country Day 0: The Caribs remained undefeated in St. Croix Interscholastic Athletic Association play after taking a straight-sets victory over the Panthers on Tuesday, winning 25-15 and 25-23.
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